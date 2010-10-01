Молодежная сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сыграла вничью с Болгарией во втором матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2021 года.

Российская молодежка сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021

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