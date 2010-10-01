Футбол
Нева СпортРоссийская молодежка сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021
Молодежная сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сыграла вничью с Болгарией во втором матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика
Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ
Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.
Life.ru 20:53
Авто
Прототип BMW Concept 4 обрисовал купе четвёртой серии
Купе уже вовсю тестируется, а шоу-кар BMW Concept 4 показывает во Франкфурте, как может выглядеть новая двухдверка.
Драйв 05:46
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).
Интерфакс 20:47
Политика
От Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России
Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России.
Утро.ru 01:23
Политика
Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста
Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.
Байкал Медиа Консалтинг 09:55
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Футбол
Отец Неймара: «Мы делали всё возможное для возвращения в „Барселону“»
Напомним, что главная трансферная сага летнего межсезонья закончилась полным провалом для "Барселоны" и Неймара, которым не удалось уговорить боссов "ПСЖ" отпустить форварда в Испанию.
Sport.ru 18:58
Политика
Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM 15:19
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).
РБК 17:01
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Политика
США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК 12:44
Политика
Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.
РИА Новости 19:05
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов
Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:11
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда 17:30
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
В Кремле оценили отставку Болтона
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Газета.Ru 17:18
Происшествия
Тропический шторм повредил порядка 400 школ в Мексике
Тропический шторм «Фернанд» повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики.
Известия 21:34
Хоккей
Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»
Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru 16:33