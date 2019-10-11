Футбол

Вести.RuВести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Отставить панику. У молодежки хорошие шансы выйти на Евро

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Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста

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Россия – Польша – 2:2, 11 октября 2019, молодёжная сборная, Евро-2021

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Четыре гола, драка и развязка на последних секундах. Российская молодежка выдала огненный матч

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
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Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
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Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Газета.Ru 16:45
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

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CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

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Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
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Сборная Италии одержала домашнюю победу над командой Греции (2:0) в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J. На 64-й минуте в ворота греков был назначен пенальти — мяч попал в руку Бухалакису.
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Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

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