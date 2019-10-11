Футбол

Вести.RuВести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Наша молодежка едва не проиграла Польше: допустили автогол и гол в раздевалку, ничью в добавленное время спас Шапи. Видео

Матч ТВ12:33

Шапи-тайм! Теперь и в молодежке. Россия вырвала ничью у Польши

Спорт-Экспресс12:20

Россия – Польша – 2:2, 11 октября 2019, молодёжная сборная, Евро-2021

Чемпионат12:25

Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста

Спорт день за днем12:09

Четыре гола, драка и развязка на последних секундах. Российская молодежка выдала огненный матч

Sport24.ru12:42

Молодежная сборная России вырвала ничью в матче квалификации к Евро-2021 с Польшей

Советский спорт11:55

Квалификации Евро-2021 (U21). Россия вырвала ничью в матче с Польшей, Шапи забил на 91-й минуте

Sports.ru04:05
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Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Армия и оружие

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
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Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Российская газета 12:40
Экономика

Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет

За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
Коммерсантъ 12:56
Культура

Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

Газета.Ru 14:00
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Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
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Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 08:48
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Экономика

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Армия и оружие

Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии

Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
РИА Новости 04:59
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Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Фигурное катание

Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
RT на русском 16:15
Футбол

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей вчера в 08:42
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25 миллионов рублей суд взыскал с контрактника за сломанную пушку

В июле Ставропольский гарнизонный суд постановил взыскать 17 миллионов рублей с военнослужащего Романа Еланского, который во время службы по контракту повредил боевую машину «Панцирь-С».
Новые Известия вчера в 05:59
Политика

Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Политика

Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 12:50
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Общество

Правительство обяжет открыть подвалы для животных

РИА Новости 08:24
Футбол

Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)

11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
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Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
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Армия и оружие

ВВС Турции по ошибке нанесли удар по базе спецназа США в Сирии

Военно-воздушные силы Турции ошиблись и нанесли удар по полевой базе спецназа Соединенных Штатов в Сирии.
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Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
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Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
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Слухи. Роснефть таки может получить 49,9% нефтяной компании Citgo

Роснефть может стать владельцем 49,9% акций американской дочки венесуэльской PDVSA Citgo Petroleum.
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Авто

Раскрыты все версии Kia Seltos для России

На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru вчера в 08:57
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В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Российская газета вчера в 05:04
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В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
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В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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