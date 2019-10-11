В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.

Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

Спорт день за днем

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.

Армия и оружие Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.

Общество Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара» Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».

Армия и оружие В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Происшествия Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей задержали в Москве Задержана женщина, подозреваемая в организации данной схемы вывода средств, ей уже предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.

Политика США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.

Происшествия Почему в Шереметьево пропустили пассажира с пистолетом Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.

Политика В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

Кино Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие» На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".

Происшествия В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Общество Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.

Музыка На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос» В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.