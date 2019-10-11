Футбол

Вести.RuВести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Магомед-Шапи Сулейманов: Не скажу, что поляки чем-то удивили, думаю, мы играли лучше

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Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Польша

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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
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Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Следователи допросили подозреваемого в убийстве девочки в Саратове.
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Политическая Экспертиза 10 октября в 11:45
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Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
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Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
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Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
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Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
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Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддерживать новую власть Украины

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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс»

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