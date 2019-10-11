Футбол

Вести.RuВести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборе на Евро-2021

Sportbox.RUвчера в 11:56

Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Польша

Матч ТВвчера в 09:49

Россия – Польша – 2:2, 11 октября 2019, молодёжная сборная, Евро-2021

Чемпионатвчера в 12:25

Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста

Спорт день за днемвчера в 12:09

Четыре гола, драка и развязка на последних секундах. Российская молодежка выдала огненный матч

Sport24.ruвчера в 12:42

Шапи-тайм! Теперь и в молодежке. Россия вырвала ничью у Польши

Спорт-Экспрессвчера в 12:20

Молодежная сборная России вырвала ничью в матче квалификации к Евро-2021 с Польшей

Советский спортвчера в 11:55
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Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
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Актёр Роберт Форстер умер в США

Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.
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Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
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Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
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Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv вчера в 04:26
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 10 октября в 13:59
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В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости 10 октября в 14:02
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Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
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Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

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Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика

Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Здоровье

Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения

Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.
Вечерняя Москва 10 октября в 02:47
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

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Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

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Газета.Ru вчера в 10:49
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Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости вчера в 09:49
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«Зенит» намерен купить Чистякова за 3,5 млн евро

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может перебраться в Санкт-Петербурга.
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Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
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Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 10 октября в 21:08
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
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На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru 10 октября в 17:02
Политика

Президент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus

RT на русском вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к поклонникам.
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