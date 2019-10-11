Футбол
Вести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Магомед-Шапи Сулейманов: Не скажу, что поляки чем-то удивили, думаю, мы играли лучше
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"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
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Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
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