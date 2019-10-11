Футбол
Вести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Магомед-Шапи Сулейманов: Не скажу, что поляки чем-то удивили, думаю, мы играли лучше
Советский спорт11 октября в 16:12
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборе на Евро-2021
Sportbox.RU11 октября в 11:56
Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста
Спорт день за днем11 октября в 12:09
Четыре гола, драка и развязка на последних секундах. Российская молодежка выдала огненный матч
Sport24.ru11 октября в 12:42
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Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Политика
Путин объяснил неспособность Трампа улучшить отношения с РФ
«Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил в интервью Владимир Путин.
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Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Армия и оружие
Саудовский министр осудил военную операцию Турции в Сирии
Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки и призвали Турцию вывести войска из Сирии.
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Гаджеты
Microsoft анонсировала очередное крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft анонсировала очередное крупное обновление «десятки».
Политика
Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины
Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.
Авто
В Сети показали уникальную дизельную «Ниву»
Внешне дизельная «Нива» тоже выглядела по-европейски.
Единоборства
Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута
В андеркарте встретились бойцы первого среднего веса 21-летний Чарльз Конвелл и 27-летний Патрик Дэй.
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Общество
Минздрав заявил о сокращении пассивного курения на 40%
Распространенность пассивного курения в России снизилась на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Происшествия
Видео с места серьезного ДТП в Кашире, где погибли 5 человек
В результате ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок.
Технологии
Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON
The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.