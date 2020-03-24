Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля. Также падает и майский фьючерс на нефть марки Brent.
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Курс рубля вырос

Lenta.ru03:37

Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Москва 2403:25

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новостивчера в 03:57

Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

Известия03:41

Индекс Мосбиржи растет на 4%, РТС — на 6%

Коммерсантъ03:08

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБК03:03

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАСС04:02
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Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
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В Волгограде выявили первый случай коронавируса

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Ставропольские власти рассказали о пациентах с подозрением на СOVID-19

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Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

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Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

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На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом

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Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300

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В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
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Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
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Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

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В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

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Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

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Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
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