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Российская налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне

Российские налоговики С 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Об этом информирует РИА Новости.В источнике
С чего всё началось

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне

С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне — в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
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