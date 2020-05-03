Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой независимое ценовое агентство Argus.

Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай

Здоровье В Калининградской области отказались работать около 350 медиков Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко. 120

Происшествия В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Политика Опрос: число сторонников Зеленского снижается Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в Раду в июле 2019 года, до 3,5%. 13

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество На Украине продлили карантин до 22 мая Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 24

Общество В Челябинской области планируют ввести масочный режим Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 122

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 575

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 471

Энергетика Падение котировок привело к резкому росту тарифов на перевозку нефти Тарифы на перевозку бензина, дизельного и авиационного топлива по всему миру выросли до рекордного уровня на фоне попыток трейдеров сдержать падение цен на сырьевые товары за счет хранения нефтепродуктов в море, пишет The Wall Street Journal.

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 1,4K

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 839

Происшествия На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона. 10

Наука Бактерии кишечника могут улучшать память Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти. 13

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 13