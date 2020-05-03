Энергетика
Российская газетаРоссийская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой независимое ценовое агентство Argus.
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Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
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Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в Раду в июле 2019 года, до 3,5%.
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В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
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На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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РИА Новости 10:42
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
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Общество
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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Энергетика
Падение котировок привело к резкому росту тарифов на перевозку нефти
Тарифы на перевозку бензина, дизельного и авиационного топлива по всему миру выросли до рекордного уровня на фоне попыток трейдеров сдержать падение цен на сырьевые товары за счет хранения нефтепродуктов в море, пишет The Wall Street Journal.
Вести.Ru 07:52
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
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РИА Новости 07:20
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Наука
Коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих
News.ru 02 мая в 07:09
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
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Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
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Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность в России от коронавируса
Число заразившихся COVID-19 в России достигло 145 268, умерли 1356 человек, выздоровели 18 095 человек.
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Здоровье
Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом
Аргументы недели 10:47
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
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В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
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Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети
Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
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