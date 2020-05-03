Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай

Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой независимое ценовое агентство Argus.
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Аналитик объяснил, почему экспорт российской нефти в КНР начал бить рекорды

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Аналитик «Финам» навал причины рекордных продаж нефти Urals в Китай

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Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
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Здоровье

В Калининградской области отказались работать около 350 медиков

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 10:43
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Происшествия

В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом

Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:37
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Политика

Опрос: число сторонников Зеленского снижается

Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в Раду в июле 2019 года, до 3,5%.
ТАСС 06:52
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Общество

На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
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Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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Энергетика

Падение котировок привело к резкому росту тарифов на перевозку нефти

Тарифы на перевозку бензина, дизельного и авиационного топлива по всему миру выросли до рекордного уровня на фоне попыток трейдеров сдержать падение цен на сырьевые товары за счет хранения нефтепродуктов в море, пишет The Wall Street Journal.
Вести.Ru 07:52
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
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Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Наука

Коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих

News.ru 02 мая в 07:09
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Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
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Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
Evo-rus.com 05:23
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Наука

Открыт новый эффективный способ окрашивания волос

NewInform вчера в 04:17
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Здоровье

В Минздраве объяснили низкую смертность в России от коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в России достигло 145 268, умерли 1356 человек, выздоровели 18 095 человек.
Ридус 10:38
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Здоровье

Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом

Аргументы недели 10:47
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Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Общество

Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
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Происшествия

В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане

Кадры с вечеринки опубликовала в понедельник телекомпания "СургутИнформТВ", по ее данным, участниками встречи были местные бизнесмены, обсуждавшие за едой и спиртным свое положение в условиях, вызванных коронавирусом, телеканал также озвучил альтернативную версию: гости собрались в ресторане для дегустации нового меню заведения.
РИА Новости 09:56
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Авто

Компания SEAT утратила лидерство в проекте MEB Entry

Драйв 10:22
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 02 мая в 04:17
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Авто

Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети

Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
ГЛАС.RU 03:46
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