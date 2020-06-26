Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссийская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель. Об этом говорится в материалах международного ценового агентства Argus, опубликованных в пятницу, 26 июня.
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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новости05:53

Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Коммерсантъ06:29

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Известия06:16

Премия при торговле Urals достигла рекордных значений в Европе

ИА Красная Весна07:05

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБК06:31

Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ru05:46

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАСС05:38
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Lenta.ru 04:26
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Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

Lenta.ru 07:21
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Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
6
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
945
Политика

В России обнаружили ошибку в бюллетене о поправках в Конституции

Российские филологи обратили внимание общественности на то, что в бюллетене о поправках, слово «Конституция» стоит не в том падеже.
Ореанда-Новости 02:38
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
58
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
43
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
2,4K
Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
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Политика

Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
12
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов заявила, что количество съеденной черешни не должно выходить за пределы обозначенной нормы.
Live24 вчера в 13:22
23
Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
2
Здоровье

Минздрав направит специалистов из Москвы в Туву из-за вспышки COVID-19

Минздрав направит в Туву, где зафиксировали вспышку COVID-19, специалистов из федеральных медцентров Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:59
2
Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Здоровье

За неделю число случаев коронавируса в Хакасии выросло в 1,16 раза

В Хакасии за неделю с 20 по 26 июня подтвердилось 245 диагнозов «коронавирус», число выявленных случаев увеличилось на 16%, показатель прироста составил 1,16.
ИА Хакасия 07:22
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля

Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
Российская газета 07:30
15
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
129
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Футбол

РФС привел самоизолировавшийся «Локомотив» в пример другим клубам

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги.
РБК 06:06
Космос

NASA объявило конкурс по созданию лунного туалета

Аэрокосмическое агентство NASA объявило о конкурсе по созданию туалета для будущей лунной миссии «Артемида».
N+1 07:46
1
Общество

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости вчера в 04:58
15
Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
9
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
14
Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
81
Общество

В Саратове выявлено более 2 тысяч случаев коронавируса

Напомним, сегодня Саратов попал на 14-е место среди всех регионов по числу больных коронавирусом.
Четвертая Власть 07:03
1,1K
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