Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссийская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель. Об этом говорится в материалах международного ценового агентства Argus, опубликованных в пятницу, 26 июня.
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Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБК06:31

Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ru05:46

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Известия06:16

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новости05:53

Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Коммерсантъ06:29

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАСС05:38

Российская нефть резко подорожала

Lenta.ru24 июня в 12:36
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
1,3K
Общество

В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39
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Гаджеты

Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов

Весит миниатюрный компьютер 760 г. Оформившим заказ на него до конца текущего месяца предоставят скидки в 14 дол.
Evo-rus.com вчера в 23:34
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Авто

Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
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Общество

Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день

UfacityNews.ru 03:32
21
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
45
Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Политика

Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
19
Футбол

СМИ: Гончаренко прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прибудет в Москву для проведения переговоров с руководством клуба относительно своего будущего в команде.
RT на русском 06:26
Общество

27 июня в области запрещена продажа алкоголя

Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
13
Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
4
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
904
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
981
Общество

Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
162
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
651
Политика

Украина попросила помощи у ЕС и НАТО в связи с наводнением

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 01:23
3
Общество

В регионе полностью открыли движение по мосту через Ахтубу

В декабре 2017 года по временной схеме было открыто движение по новому мосту через Ахтубу, который является вторым пусковым комплексом.
РИАЦ 05:51
22
Авто

Bentley завершил производство модели Mulsanne

Производство модели завершилось выпуском седана Mulsanne Speed в спецверсии 6.75 Edition by Mulliner.
Движок 02:35
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5,2K
Технологии

Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи

Газета.Ru вчера в 09:10
24
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
325
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:56
95
Политика

Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля

Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля.
Газета.Ru 06:20
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