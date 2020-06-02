Энергетика
Экономика сегодняРоссийская нефть Urals достигла рекордных премий к североморской Brent
Премия на отечественную марку черного золота Urals на северо-западе Европы возросла на 1,55 доллара к баррелю относительно североморской нефтяной смеси Brent, достигнув 2,30 доллара за единицу. Нефть Urals в то же время в абсолютном значении прибавила на 3,18 доллара до 36,70 доллара за баррель.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 15:58
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Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Экономика
Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%, сообщила пресс-службы министерства.
РИА Новости 04:02
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует на НТВ 1 июня
Piter.tv вчера в 08:16
Экономика
Достаточность капитала станет главным фактором объема дивидендов ВТБ за 2019 год
Определяющим фактором в вопросе рекомендаций менеджмента ВТБ по объему дивидендов группы за 2019 год станет размер достаточности капитала.
ТАСС 04:40
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Экономика
Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае
Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер.
ТАСС 31 мая в 05:17
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Общество
В Подмосковье откроются салоны красоты и сауны
С 3 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновить работу салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и саун площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом.
Общественное телевидение России вчера в 16:05
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Происшествия
СУ СКР ищет виновных во вспышке коронавируса в психдиспансере
Следственное управление СКР по Саратовской области организовало проверку по факту массового заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:07
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической.
Известия вчера в 05:43
Здоровье
253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
Общество
Роспотребнадзор сообщил о схемах мошенников в период пандемии
В Роспотребнадзоре напомнили, что в условиях распространения коронавируса активизировались мошенники, которые пользуются страхами потребителей, говорится в сообщении ведомства.
Право.ру 02:35
Экономика
Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК 04:03
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Авто
В России стали доступны программы льготного автокредитования
Новые автомобили вчера в 08:30
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Политика
Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Происшествия
Экс-замглавы МВД РФ вызвали на допрос в СК по делу бывших подчиненных
Следователи вновь допросят бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова в рамках уголовного дела в отношении двух его экс-подчиненных - Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных по обвинению в коррупции.
ТАСС 03:06