с чего всё началось

Премия на отечественную марку черного золота Urals на северо-западе Европы возросла на 1,55 доллара к баррелю относительно североморской нефтяной смеси Brent, достигнув 2,30 доллара за единицу. Нефть Urals в то же время в абсолютном значении прибавила на 3,18 доллара до 36,70 доллара за баррель.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 1,9K

Экономика Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%, сообщила пресс-службы министерства.

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 3

Экономика Достаточность капитала станет главным фактором объема дивидендов ВТБ за 2019 год Определяющим фактором в вопросе рекомендаций менеджмента ВТБ по объему дивидендов группы за 2019 год станет размер достаточности капитала.

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 798

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 312

Общество В Подмосковье откроются салоны красоты и сауны С 3 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновить работу салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и саун площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом. 91

Происшествия СУ СКР ищет виновных во вспышке коронавируса в психдиспансере Следственное управление СКР по Саратовской области организовало проверку по факту массового заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района.

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической. 761

Здоровье 253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 994

Экономика Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. 5

Общество Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов. 18

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 59

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 365

Общество Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска. 10K

Политика Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия. 96