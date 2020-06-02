с чего всё началось

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны Салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. 96

Экономика Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. 11

Происшествия СК заинтересовался вспышкой COVID-19 в интернате под Саратовом Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией более 100 сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщило во вторник областное управление СК РФ.

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Происшествия В Сент-Луисе во время протестов ранили четырех сотрудников полиции Сент-Луис, США, 2 июня 2020, 11:51 — REGNUM Из-за стрельбы, которая произошла в Сент-Луисе во время протестов против жесткого обращения полиции, были ранены четыре сотрудника местной полиции.

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Футбол «Шальке» не стал выкупать Тодибо у «Барселоны» Защитник каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий в нынешнем сезоне за гельзенкирхенский «Шальке», покинет немецкий клуб.

Киберспорт Состоялся релиз Valorant в Европе и СНГ Riot Games официально выпустила игру Valorant в Европе и СНГ. Теперь игра доступна бесплатно всем желающим.

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 60

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 824

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