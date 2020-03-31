Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Кино Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена Зак Снайдер, автор фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, провел с поклонниками онлайн трансляцию режиссерской версии картины.

Хоккей Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.

Здоровье Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Общество В Ивановской области введут режим полной самоизоляции Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Общество В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.