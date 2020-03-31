Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
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Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 19:12

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новостивчера в 12:29

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАССвчера в 06:45

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомостивчера в 09:58

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Вести.Ruвчера в 07:17

Российская нефть обновила минимум с прошлого века

Lenta.ruвчера в 07:02

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБКвчера в 11:09
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество

В России за сутки делают около 36 тысяч анализов на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что 95 лабораторий в стране делают за сутки порядка 36 тысяч тестов на выявление коронавируса у граждан, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:02
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Наука

Морские губки могут удалять до 94% вирусов из воды

ToDay News Ufa вчера в 04:50
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Кино

Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена

Зак Снайдер, автор фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, провел с поклонниками онлайн трансляцию режиссерской версии картины.
iReactor вчера в 06:28
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Кино

Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире

Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Российская газета 05:43
Происшествия

В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Lenta.ru 06:17
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
РИА Новости 05:55
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 30 марта в 05:22
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Экономика

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
BFM.ru вчера в 18:57
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию

Цены на молочную продукцию поднимутся в России в ближайшее время из-за ослабления курса рубля.
News.ru 05:02
Происшествия

В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину

Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге.
Известия 06:07
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

В Ивановской области введут режим полной самоизоляции

Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
ТАСС 05:00
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Здоровье

За сутки коронавируса во Владимирской области не выявлено

Во Владимирской области в период с 20 марта осмотрено 5220 человек, проведено 1012 лабораторных исследований на Covid-19.
Томикс Владимирская газета 30 марта в 04:59
Общество

В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
БИЗНЕС Online 01:21
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

РФ направит США еще один самолет с техникой для борьбы с коронавирусом

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ добровольно предложила свою помощь на фоне тяжелой эпидситуации в США.
RuNews24.ru вчера в 18:30
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Экономика

Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка

Власти Великобритании выписали два штрафа на общую сумму £20,47 млн лондонскому банку Standard Chartered Bank за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который в то время был «дочкой» Сбербанка и попал под европейские санкции.
РБК вчера в 08:52
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
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