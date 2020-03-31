Коронавирус
ВедомостиРоссийская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
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Общество
В России за сутки делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что 95 лабораторий в стране делают за сутки порядка 36 тысяч тестов на выявление коронавируса у граждан, передает ТАСС.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наука
Морские губки могут удалять до 94% вирусов из воды
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Кино
Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена
Зак Снайдер, автор фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, провел с поклонниками онлайн трансляцию режиссерской версии картины.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Кино
Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире
Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Экономика
В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов
Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию
Цены на молочную продукцию поднимутся в России в ближайшее время из-за ослабления курса рубля.
Происшествия
В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину
Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Общество
В Ивановской области введут режим полной самоизоляции
Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
За сутки коронавируса во Владимирской области не выявлено
Во Владимирской области в период с 20 марта осмотрено 5220 человек, проведено 1012 лабораторных исследований на Covid-19.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Политика
РФ направит США еще один самолет с техникой для борьбы с коронавирусом
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ добровольно предложила свою помощь на фоне тяжелой эпидситуации в США.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Экономика
Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка
Власти Великобритании выписали два штрафа на общую сумму £20,47 млн лондонскому банку Standard Chartered Bank за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который в то время был «дочкой» Сбербанка и попал под европейские санкции.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».