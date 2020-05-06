Энергетика

Газета.RuГазета.RuБаррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Общие размеры поставок российской нефти в текущем месяце сократятся примерно на 40% по сравнению с апрелем 2020 года, до 1,32 млн баррелей в сутки (5,68 млн тонн). Возвращение стоимости нефти марки Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет не ранее 2022 года.
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Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Газета.Ru03:05

Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов

РИА Новостивчера в 11:27

Российская нефть подорожала почти до 25 долларов за баррель

Life.ruвчера в 12:10

Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

ТАССвчера в 13:03

Нефть Urals подешевела за год в четыре раза

Известиявчера в 13:24

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Российская газетавчера в 11:17
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Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
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Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone

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В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
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Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
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В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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В Ярославской области коронавирус выявлен ещё у 55 человек

Ярославль, 7 мая 2020, 10:54 — REGNUM За истекшие сутки в Ярославской области выявлено еще 55 случаев коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:54
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Общество

Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня

В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
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Бэнкси изобразил медсестру в виде супергероя

На полотне изображен играющий мальчик. В руке он держит фигурку медсестры, которая напоминает летящего на помощь супергероя.
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
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Закрытие АЭС привело к исчезновению некоторых рыб у берегов Японии

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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

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В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

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Общество

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В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса

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ТАСС 03:26
Наука

Китайцы создали прототип двигателя на воздушной плазме

Китайские ученые предложили новый прототип двигателя, использующегося для движения воздушную плазму.
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
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Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Россиян предупредили об опасности антисептиков

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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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