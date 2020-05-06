Рост стоимости российской нефти объясняется тем, что почти все майские объемы уже проданы, отмечает Argus со ссылкой на данные трейдеров. При этом цена на партии Urals объемом 80 тыс. тонн в Средиземноморье выросла до $25,33 за баррель.

Российская нефть Urals подорожала почти до $25

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