Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСредняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Если в апреле 2019 года средняя цена нефти Urals была 71,54 доллара за баррель, то в апреле 2020 она составила 18,22 доллара за баррель.
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Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

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Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
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Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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Двух известных боксёров внесли в список «врагов Украины»

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Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 14:40
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Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина

Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
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Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

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Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

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Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

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Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
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Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире

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Главный редактор StarHit не стала извиняться перед семьей Плющенко

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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

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Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
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Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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