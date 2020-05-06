Если в апреле 2019 года средняя цена нефти Urals была 71,54 доллара за баррель, то в апреле 2020 она составила 18,22 доллара за баррель.

Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

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