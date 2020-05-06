Энергетика
Московский КомсомолецСредняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза
Если в апреле 2019 года средняя цена нефти Urals была 71,54 доллара за баррель, то в апреле 2020 она составила 18,22 доллара за баррель.
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Комментарии
Общество
Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая
Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
Авто
Шпионы сфотографировали новинку SsangYong
Шпионы сфотографировали в Южной Корее закамуфлированный прототип новинки от SsangYong.
Motor 06:58
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек
В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
RT на русском 04:59
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
«В бой идут одни старики» - фильм Леонида Быкова возглавил рейтинг главных и любимых отечественных фильмов о Великой Отечественной войне.
RuNews24.ru 07:39
Энергетика
Biznes Alert (Польша): начнет ли Белоруссия реверсные поставки газа по Ямальскому газопроводу из Польши? (Biznes Alert)
Белорусские газопроводы остаются под контролем России Литовское министерство энергетики с начала мая подает сигналы о возможности начать поставки сжиженного газа через Клайпеду в Белоруссию, используя газопровод Польша — Литва, который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
ИноСМИ 07:00
Общество
Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски
Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Ведомости 06:52
Экономика
Появились детали плана по восстановлению экономики России
Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 14:40
Общество
Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина
Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Кубань 24 05:23
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Общество
Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Футбол
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Авто
Объявлены кроссоверы, не уступающие внедорожникам на бездорожье
Специалисты назвали пять кроссоверов, которые в проходимости не уступают внедорожникам.
МедиаПоток вчера в 05:33
Общество
Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире
22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
Общество
Главный редактор StarHit не стала извиняться перед семьей Плющенко
Главный редактор StarHit Анастасия Ананьина дал объяснения по поводу намушевшей статьи о сыне Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 06:09
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
В столице оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России задержан бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся администрированием пабликов в соцсетях по защите прав полицейских (проект назван "Омбудсмен полиции").
Российская газета 04:22
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49