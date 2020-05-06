Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Газета.Ru03:05

Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов

РИА Новостивчера в 11:27

Нефть Urals подешевела за год в четыре раза

Известиявчера в 13:24

Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

ТАССвчера в 13:03

Стоимость барреля российской нефти Urals поднялась до 25 долларов

Телеканал 360°вчера в 12:51

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Российская газетавчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:31, Ашберн

Комментарии

Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:14
24
Политика

Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:59
17
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
650
Политика

Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400

РИА Новости 08:18
1
Общество

Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски

Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Ведомости 06:52
1K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Общество

Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня

Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня на всех границах, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 08:41
Здоровье

В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру вчера в 11:36
77
Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
293
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
1,7K
Происшествия

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками

РИА Новости 08:00
1
Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
6
Общество

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
925
Общество

Российский миллиардер Босов покончил с собой

Известия вчера в 11:33
3,1K
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
199
Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
1K
Шоу-бизнес

Эффектная Екатерина Климова вышла на прогулку в лес в мини-платье

Выбрала она для прогулки довольно легкий аутфит и появилась в мини-платье и высоких сапогах.
Woman.ru вчера в 20:04
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
142
Общество

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
23
Происшествия

Организатору вечеринки в Петербурге назначили наказание

Газета.Ru 09:05
3
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
403
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
333
Наука

Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание.
РИА Новости вчера в 14:11
7
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,4K
Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
61
Общество

Названо самое опасное место для заражения коронавирусом в доме

Как заявила доктор биологических наук Анча Баранова, местами повышенной опасности считаются лифт и подъезд жилого дома.
News.ru 07:39
2
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск 08:40
Армия и оружие

СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса

Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru 05:49
Политика

Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

Вести.Ru 08:36
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное