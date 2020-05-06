Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

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Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

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Нефть Urals подешевела за год в четыре раза

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Российская нефть подорожала почти до 25 долларов за баррель

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РИА Новостивчера в 11:27

Стоимость барреля российской нефти Urals поднялась до 25 долларов

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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Происшествия

Источник: задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
ТАСС 01:26
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
1,7K
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik вчера в 08:39
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Авто

Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

По словам собеседника издания, за сервис отвечает созданное в марте этого года подразделение «Соллерс Транспортные Решения», которое в дальнейшем сосредоточится на развитии услуг аренды и подписки на автомобили группы Sollers в России.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Петржичек назвал абсурдными намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника.
РБК 00:00
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:16
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Армия и оружие

Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников

Вечерний курьер вчера в 01:41
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Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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Футбол

AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru вчера в 08:57
Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
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Хоккей

С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020

Наконец, в сборной России на чемпионате мира наверняка бы была молодёжная тройка Марченко – Морозов – Подколзин.
Чемпионат вчера в 15:30
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Здоровье

Врач рассказала о работе COVID-госпиталя

Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
RT на русском вчера в 07:22
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Шоу-бизнес

Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома

Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.
ФАН 05 мая в 08:46
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов

Последний раз нефть Brent стоила более 29 долларов 14 апреля.
Говорит Москва 05 мая в 04:44
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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