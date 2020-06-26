Энергетика
Парламентская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Нефть российской марки Urals на текущей неделе торговалась в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
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Здоровье
Врач назвал главные угрозы от жары для здоровья
Ivbg.ru 09:58
Политика
Трамп объяснил, почему Обама хотел исключить Россию из G8
Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась.
News.ru 10:19
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Игры
Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty
В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Политика
Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
«Динамо» нужно новое разрешение Роспотребнадзора, чтобы сыграть с «Сочи» основой
Чтобы в среду сыграть основной против «Сочи», динамовцам понадобится новое разрешение, сообщает в своём Telegram-канале журналист Константин Алексеев.
Евро-футбол.ру 09:07
Политика
Рейтинг Зеленского рекордно обвалился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента.
Lenta.ru 06:08
Футбол
«Леванте» победил «Бетис» в матче чемпионата Испании
РИА Новости 10:25
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Происшествия
«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции
Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 26 июня в 06:00
Политика
Путин рассказал об источнике средств для выплат гражданам
Деньги, которые государство выплачивает в рамках поддержки граждан на фоне пандемии, правительство берет из резервов бюджета, сообщил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Экономика сегодня 09:13
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Общество
Маме Елены Малышевой удалось вылечиться от коронавируса в 87 лет
Наконец родительнице удалось вылечиться от коронавируса в 87 лет.
Версия.Инфо 02:53
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске
Следователи разыскивают неизвестных похитителей, которые на одной из улиц Новосибирска запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает областное СУСК.
РИА Новости 08:58
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14