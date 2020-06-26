Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Нефть российской марки Urals на текущей неделе торговалась в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
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