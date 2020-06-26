Нефть российской марки Urals на текущей неделе торговалась в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.

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Игры Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 163

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Футбол «Динамо» нужно новое разрешение Роспотребнадзора, чтобы сыграть с «Сочи» основой Чтобы в среду сыграть основной против «Сочи», динамовцам понадобится новое разрешение, сообщает в своём Telegram-канале журналист Константин Алексеев.

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