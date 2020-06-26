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Российская газетаРоссийская газета

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.В источнике
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Нефть дороже нефти

Известиявчера в 14:45

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская газетавчера в 10:51

Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ruвчера в 05:46

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАССвчера в 06:42

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБКвчера в 06:31

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новостивчера в 05:53

Российская нефть стала рекордно дороже Brent

Lenta.ruвчера в 09:16
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Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета21:23
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Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем

Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM18:56
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Мосгоризбирком: аспиранта МГУ никто голосовать не принуждал

Фейк о принуждении голосовать по поправкам к Конституции обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова опровергла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, 26 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 09:29
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«Студия Артемия Лебедева» разработала виртуального дизайнера

Виртуальный дизайнер Николай Иронов Виртуальный дизайнер в течение года создавал логотипы для клиентов, в числе которых были и известные блогеры, кафе, производители продуктов массового потребления.
Pravda.Ruвчера в 04:43
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Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru17:34
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