Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.

Наука На Солнце обнаружили новые частицы Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO. 17

Политика Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.

Происшествия В США три человека умерли после употребления антисептика В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук. 6

Технологии Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем» Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем». 1

Авто Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.

Футбол Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона.

Экономика Во Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19 Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).

Технологии За взлом PS4 компания Sony заплатит 3,5 млн рублей PlayStation запустила программу вознаграждений за взлом консоли и аксессуаров: в частности, компания пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей за взлом популярной консоли PS4. 23

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Автоспорт «Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме "Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.