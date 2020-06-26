Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
Читать в источнике
Комментировать233

Подробнее о событии

Нефть дороже нефти

Известиявчера в 14:45

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская газетавчера в 10:51

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБКвчера в 06:31

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАССвчера в 06:42

Российская нефть стала рекордно дороже Brent

Lenta.ruвчера в 09:16

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новостивчера в 05:53

Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ruвчера в 05:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 00:23, Ашберн
Футбол

Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона.
RT на русском вчера в 12:49
Авто

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
869
Авто

Стартовали продажи внедорожной версии Haval H9

По сообщению пресс-службы Haval, стартовал прием заказов на внедорожник H9 Lorenz Polar Star Edition, который готов к испытаниям даже на самом экстремальном бездорожье.
Car.ru вчера в 00:57
1
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
1,8K
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
11
Армия и оружие

Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев

Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 23:37
218
Футбол

Сетьен: «Надеюсь, „Реал“ ошибётся и мы их подловим»

Надеюсь, они ошибутся и мы их подловим.В турнирной таблице Примеры "Реал" и "Барселона" имеют одинаковое количество очков (68), но мадридцы опережают соперника по дополнительным показателям.
Soccer.ru вчера в 14:00
Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 27 июня в республике зарегистрировано 2857 (+26) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус вчера в 20:59
177
Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
100
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
84
Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
18
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
49
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru вчера в 12:13
293
Наука

В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра

Группа ученых из Японии в окрестностях города Тамба обнаружила яйцо динозавра длиной в 4,5 см и шириной 2 см. Сообщается, что примерный возраст находки составляет около 110 миллионов лет.
МедиаПоток 24 июня в 03:07
6
Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
7
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,1K
Происшествия

Трое мужчин и женщина скончались от коронавируса за сутки в НСО

Всего за сутки в регионе было выявлено ещё 105 новых случаев заражения COVID-19, четверо пациентов скончались.
Родные берега (Новосибирск) 00:08
2
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,2K
Здоровье

Женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной

В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам.
Lenta.ru вчера в 23:06
Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
15
Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
64
Технологии

Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации

Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Наука

Обнаружены новые частицы у Солнца

В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com 25 июня в 02:19
20
Культура

В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

РБК вчера в 23:51
9
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
4
Политика

Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК вчера в 14:29
48
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru вчера в 10:45
3
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
171
Общество

Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание

Некоторые регионы страны на следующей неделе ожидает похолодание.
Вести Подмосковья вчера в 12:37
357
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное