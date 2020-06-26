Энергетика
Lenta.ruРоссийская нефть стала рекордно дороже Brent
Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
ПолитРоссия 02:42
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, обновленная «Нива» увидит свет в одно время со следующей генерацией паркетника Lada 4x4, дебютный показ которого запланирован на 2023 год.
Pnzdrive 08:30
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 10:55
Общество
В Татарстане отложили новое смягчение ограничений по коронавирусу
Власти Татарстана пока не приняли решение, когда республика перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Вечерняя Казань 10:05
Авто
Машины с ДВС предлагают запретить в России
Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru 09:16
Игры
В Cyberpunk 2077 добавили камео популярного американского стримера
CyberSport.ru 04:59
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Шоу-бизнес
Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией
Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
Общество
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля
В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Шоу-бизнес
Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак
Поклонники уже обсуждают, как Собчак могла получить травму носа.
Дни24 08:00
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года
Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.
Российская газета 10:33
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 27 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на субботу, 27 июня 2020 года.
9111.ru 08:02
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета вчера в 07:03
Гаджеты
Появились характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi
Речь идет о смартфоне Redmi 9A, выполненном в современном дизайне с использованием каплевидного выреза под фронтальную камеру с модулем на 5 Мп.
Astera 11:14
Авто
Рассекречена базовая комплектация новой Skoda Octavia
На старте продаж, который состоялся в конце 2019 года, новая Octavia была доступна в Чехии в двух комплектациях — «средней» Ambition и богатой Style.
32CARS.ru 06:56