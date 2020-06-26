Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
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Российская нефть впервые стала намного дороже европейской

Вести.Ru07:29

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАСС06:42

Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

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Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Известия06:16

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent

Газета.Ru05:53

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новости05:53
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
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Наука

Необычный саблезубый тигр из Южной Америки не был свирепым хищником

По словам Стефана Лотенсклагера из Университета Бирмингема, выполнявшего детальный биомеханический анализ черепа и челюстей, укус Thylacosmilus был гораздо слабее, чем у саблезубого тигра.
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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

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РИА Новости 12:50
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РИА Новости 12:32
Общество

Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум.
РБК 10:24
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Общество

На следующей неделе туляков ожидает похолодание

На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 07:15
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе

Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
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Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
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Спорт

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Общество

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Известия вчера в 07:35
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
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Футбол

«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Общество

Развеян миф о передаче коронавируса

В исследовании, которое развеивает один из популярных мифов о передаче COVID-19, говорится, что комары не могут способствовать распространению вируса.
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Экономика

Корпорация МСП поддержала бизнес Смоленской области в период кризиса

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Общество

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
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Политика

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ.
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
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Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
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Политика

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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