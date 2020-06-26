Энергетика
Российская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
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Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Наука
Необычный саблезубый тигр из Южной Америки не был свирепым хищником
По словам Стефана Лотенсклагера из Университета Бирмингема, выполнявшего детальный биомеханический анализ черепа и челюстей, укус Thylacosmilus был гораздо слабее, чем у саблезубого тигра.
Машины и Механизмы 08:59
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам
В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Общество
В Саратовской области село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Власти Саратовской области в пятницу ввели режим карантина в селе Верхазовка Дергачевского района, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 12:32
Общество
Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум.
РБК 10:24
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 07:15
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе
Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
iReactor 02:33
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Общество
Развеян миф о передаче коронавируса
В исследовании, которое развеивает один из популярных мифов о передаче COVID-19, говорится, что комары не могут способствовать распространению вируса.
Lenta.ru 11:14
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ.
Первый Тульский 03:25
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
Политика
Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:17
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55