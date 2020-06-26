Энергетика
Российская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
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Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала высказывания Экклстоуна о расизме
"Формула-1" на своем сайте выступила с официальным заявлением относительно высказываний экс-главы организации Берни Экклстоуна о расизме.
РИА Новости 14:30
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибка «не имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».
Lenta.ru 14:01
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Политика
В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием
Москва, 26 июня 2020, 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Космос
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
РИА Новости 23 июня в 04:59
Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Наука
Японский коллайдер SuperKEKB поставил рекорд светимости
Портал Поиск 04:10
Технологии
В новых iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды
Функция распознавания звуков окружающей среды появилась в новой операционной системе iOS 14 для «Айфонов» от Apple.
iReactor 13:47
Гаджеты
Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке
Интересная особенность Rocket Lake состоит в том, что на одной подложке с собственно процессором, выполненным по 14-нм техпроцессу, будет расположен второй 10-нм графический чип Gen 12 Xe c 32 исполнительными блоками и частотой 1,15 ГГц.
3DNews 14:15
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан вчера в 03:33
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Технологии
Превью-версию Cyberpunk 2077 запускали в FullHD на RTX 2080 Ti
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на РС, PS4, Xbox One и Stadia, и позже – на PS5 и XSX.
Srnsk 02:24
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
RT на русском 14:27
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Общество
Власти США заявили о росте числа зараженных коронавирусом в 16 штатах
Власти США зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса в 16 штатах.
Московский Комсомолец 14:19
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Фигурное катание
Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020
Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем 09:46
Транспорт
Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля
РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
News.ru 05:06
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
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