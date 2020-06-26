Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
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Нефть дороже нефти

Известия14:45

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent

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Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

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Коммерсантъ06:29

Российская нефть впервые стала намного дороже европейской

Вести.Ru07:29

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новости05:53
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

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Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

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В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием

Москва, 26 июня 2020, 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

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Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
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Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
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Наука

Японский коллайдер SuperKEKB поставил рекорд светимости

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В новых iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды

Функция распознавания звуков окружающей среды появилась в новой операционной системе iOS 14 для «Айфонов» от Apple.
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Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке

Интересная особенность Rocket Lake состоит в том, что на одной подложке с собственно процессором, выполненным по 14-нм техпроцессу, будет расположен второй 10-нм графический чип Gen 12 Xe c 32 исполнительными блоками и частотой 1,15 ГГц.
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192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

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Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

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Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на РС, PS4, Xbox One и Stadia, и позже – на PS5 и XSX.
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Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Общество

Власти США заявили о росте числа зараженных коронавирусом в 16 штатах

Власти США зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса в 16 штатах.
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В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
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Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
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Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
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