Энергетика
Российская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
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Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
В Сети появилось видео нападения солдата на машину ФСО перед парадом
Ранее сообщалось, что воспитанник алтайского военно-патриотического клуба "Сибирь" Егор Журба стал участником парада Победы.
Толк 00:01
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
Религия
В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров
Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели срочника в воронежской части прекращено
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 13:35
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 02:25
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Армия и оружие
Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году
Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости вчера в 07:07
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 11:48
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Общество
В Госдуме раскритиковали отказ Минтруда поддержать выплаты денег на детей до 18 лет
Ранее Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трёх лет, а также единоразово выплатить десять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет.
Говорит Москва 04:22
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Общество
Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа
Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу Парада Победы
В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая не сбила строй даже после того, как потеряла туфлю.
Вести ФМ 25 июня в 09:44
Общество
В Коми откроются заведения общепита и медицинские учреждения
В Коми заработают организации общественного питания, откроются детские лагеря и медицинские амбулатории.
Комиинформ 11:56
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»
RT на русском 10:17