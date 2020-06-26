Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель.
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