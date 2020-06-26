Энергетика
КоммерсантъНефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. Это рекордный показатель за историю наблюдения агентства с сентября 1994 года.
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Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
Происшествия
В Калифорнии трех человек унесло в Тихий океан
Газета.Ru 04:58
Общество
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми
Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Происшествия
В Махачкале задержан руководитель регоператора по обращению с отходами
Арестованный обвиняется в краже денeжных срeдств, сэкономлeнных при вывозе твeрдых бытoвых отходов.
Замана 06:31
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Экономика
ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком
Банк России решил не продлевать право оплаты банковскими картами с истекшим сроком действия.
ТАСС 07:00
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия вчера в 05:42
Политика
Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что двойное голосование по Конституции было бы выявлено на последнем этапе процедуры, нарушителям все равно пришлось бы ответить, а те, кто уже заявил, что у них это получилось, просто пиарились.
Интерфакс 07:03
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
Хоккей
Стал известен план предсезонной подготовки «Сочи»
Первым соревновательным этапом подготовки станет традиционный турнир Sochi Hockey Open, который пройдет с 4 по 9 августа.
Спорт-Экспресс 23 июня в 09:52
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Машины с ДВС предлагают запретить в России
Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексей Панин.
РИА Новости 07:03
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Здоровье
В Крыму ещё 6 человек заболели коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявили 6 случаев заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя 06:57
Общество
СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику
Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52
Культура
Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым
«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу 7-й студии» невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.
Рамблер 06:30