Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. Это рекордный показатель за историю наблюдения агентства с сентября 1994 года.
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Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

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Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

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Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

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Российской нефти перестало хватать на всех желающих

ПРАЙМвчера в 08:50
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ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
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В Калифорнии трех человек унесло в Тихий океан

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Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
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Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
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Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
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Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Происшествия

В Махачкале задержан руководитель регоператора по обращению с отходами

Арестованный обвиняется в краже денeжных срeдств, сэкономлeнных при вывозе твeрдых бытoвых отходов.
Замана 06:31
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Экономика

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

Банк России решил не продлевать право оплаты банковскими картами с истекшим сроком действия.
ТАСС 07:00
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Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
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Политика

Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что двойное голосование по Конституции было бы выявлено на последнем этапе процедуры, нарушителям все равно пришлось бы ответить, а те, кто уже заявил, что у них это получилось, просто пиарились.
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Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
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Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
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Хоккей

Стал известен план предсезонной подготовки «Сочи»

Первым соревновательным этапом подготовки станет традиционный турнир Sochi Hockey Open, который пройдет с 4 по 9 августа.
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Общество

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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Машины с ДВС предлагают запретить в России

Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
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Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
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Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
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Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексей Панин.
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Здоровье

В Крыму ещё 6 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Крыму выявили 6 случаев заражения коронавирусом.
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Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
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Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым

«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу 7-й студии» невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.
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