Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРоссийская нефть подешевела до $19

18 марта российская нефть марки Urals для Северо-Западной Европы подешевела на $ 5,25 до $ 18,64 за баррель. Таких низких цен на сырье из России не было с 2002 года, сообщило ценовое агентство Argus Media.
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Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

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Московский Комсомолец19 марта в 08:09

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Говорит Москва19 марта в 07:47
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Комментарии

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Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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РЕН ТВ 18 марта в 20:52
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