Энергетика
БИЗНЕС OnlineРоссийская нефть подешевела до $19
18 марта российская нефть марки Urals для Северо-Западной Европы подешевела на $ 5,25 до $ 18,64 за баррель. Таких низких цен на сырье из России не было с 2002 года, сообщило ценовое агентство Argus Media.
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