Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новостивчера в 05:53

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская газетавчера в 10:51

Российская нефть стала рекордно дороже Brent

Lenta.ruвчера в 09:16

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАССвчера в 06:42

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБКвчера в 06:31

Нефть дороже нефти

Известиявчера в 14:45

Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ruвчера в 05:46
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Общество

Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года

RT на русском 01:20
4
Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
497
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
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Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи

Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM вчера в 00:46
46
Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
297
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Происшествия

В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
RT на русском 00:45
4
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
2,4K
Политика

Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК 25 июня в 16:56
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Общество

Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда

Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
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Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы

Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости вчера в 17:44
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
7
Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
7
Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
17
Кино

Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
15
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
21
Общество

Перечислены тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Есть ряд симптомов, которые должны настораживать участвующих в испытании вакцины от коронавируса добровольцев.
Газета.Ru 01:12
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Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
3
Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
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Экономика

Эксперты рассказали, какой запас зерна нужен России

В свою очередь Объединенная зерновая компания (ОЗК), являющаяся госагентом при проведении зерновых интервенций, указывала, что обсуждает с Минсельхозом вопрос об увеличении запасов зерна в госфонде до 6 миллионов тонн, из которых около половины могло бы быть направлено на поддержку мукомольной отрасли.
РИА Новости 01:07
Здоровье

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
6
Общество

Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов

В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста вчера в 12:19
3
Общество

В Госдуме предложили защитить права антипрививочников

Депутаты предложили ввести наказание в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей на нарушение данного права для депутатов и должностных лиц.
Neva.Today вчера в 09:45
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Шоу-бизнес

Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали

ФАН 25 июня в 13:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
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