Энергетика
Российская газетаРоссийская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель
С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Общество
Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года
RT на русском 01:20
Армия и оружие
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи
Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM вчера в 00:46
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today вчера в 14:10
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
RT на русском 00:45
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Политика
Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии
У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК 25 июня в 16:56
Общество
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Перечислены тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Есть ряд симптомов, которые должны настораживать участвующих в испытании вакцины от коронавируса добровольцев.
Газета.Ru 01:12
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Экономика
Эксперты рассказали, какой запас зерна нужен России
В свою очередь Объединенная зерновая компания (ОЗК), являющаяся госагентом при проведении зерновых интервенций, указывала, что обсуждает с Минсельхозом вопрос об увеличении запасов зерна в госфонде до 6 миллионов тонн, из которых около половины могло бы быть направлено на поддержку мукомольной отрасли.
РИА Новости 01:07
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Общество
Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов
В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста вчера в 12:19
Общество
В Госдуме предложили защитить права антипрививочников
Депутаты предложили ввести наказание в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей на нарушение данного права для депутатов и должностных лиц.
Neva.Today вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
ФАН 25 июня в 13:48