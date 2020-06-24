С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

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