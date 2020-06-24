Энергетика
Вестник КавказаНефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель
С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель. Ural по-прежнему торгуется с премией Brent, которая сейчас составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и $2,55 на Южном, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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Экономика
Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
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Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
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Важное обновление Windows 10 приводит к перезагрузке ПК
Важное обновление операционной системы Windows 10 приводит к перезагрузке вашего компьютера.
Evo-rus.com 11:08
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Венедиктова прошлась по зоне ООС в бронежилете
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова посетила зону ООС после рабочей поездки в Мариуполь, где у нее состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов.
Украина.ру 11:45
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
Макрон прокомментировал инцидент с французским и турецким фрегатами
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент, случившийся у берегов Ливии в Средиземном море между французским и турецким кораблями.
Городовой вчера в 01:52
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Футбол
Футболисты «Локомотива» самоизолировались из-за угрозы коронавируса
Игроки и тренерский штаб московского «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.
РБК 08:50
Общество
Путин предложил ввести налог для самозанятых по всей стране
Еще 19 регионов ввели у себя подобное налогообложение с 1 января 2020 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
Здоровье
Челябинские мамы записали видеообращение к Алексею Текслеру
Как сообщали «Аргументы недели», на днях в Челябинской областной детской клинической больнице побывал губернатор Алексей Текслер.
Аргументы недели 10:47
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Политика
Путин выразил надежду, что жизнь восстановится
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
Кино
Появился тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко
iReactor вчера в 14:40
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Здоровье
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Футбол
ЦСКА и «Зенит» играли 56 минут, «Арсенал» и «Спартак» — только тайм
Во встрече ЦСКА — «Зенит» (0:4), по данным InStat, мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды — это лучший показатель.
Спорт-Экспресс 12:18
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
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Pokémon Unite: анонсирована первая MOBA с покемонами
Игромания.ру 10:23
Экономика
Танкеры с венесуэльской нефтью застряли в море из-за опасения санкций США
По меньшей мере 16 танкеров с 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти застряли в море по всему миру, поскольку покупающие ее нефтеперерабатывающие компании опасаются попасть под санкции США, сообщил Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
Forbes 09:03
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01