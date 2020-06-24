Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.

Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель

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Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. 5

Шоу-бизнес Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади. 99

Политика Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле. 1K

Политика Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

Политика Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. 12

Происшествия Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. 3

Космос Crew Dragon вернется на Землю в августе Корабль Crew Dragon компании SpaceX, доставивший на МКС двух астронавтов НАСА в мае, планирует вернуться на Землю в начале августа, передает РИА «Новости».

Шоу-бизнес Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.

Политика В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17 Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины. 286

Футбол АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.

Футбол «Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.