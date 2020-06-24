Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъUrals подорожала в Европе до $45-46 за баррель

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
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Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

РБК13:10

Российская нефть Urals резко подорожала за июнь

Говорит Москва12:54

Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

РИА Новости09:38

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

Российская газета11:41

Нефть Urals в июне продолжила торговаться с премией к Brent на фоне сделки ОПЕК+

ТАСС10:30

Российcкая нефть Urals в Европе подорожала до $46

Известия09:46

Российская нефть резко подорожала

Lenta.ru12:36
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Шоу-бизнес

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Pravda.Ru 04:50
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Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
99
Общество

Путин подписал указ о новой выплате семьям с детьми

Вчера, 23 июня, президент подписал указ о новой разовой выплате для семей с детьми.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:05
5,6K
Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском 16:33
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
1K
Политика

Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 16:54
Культура

Елена Степаненко прокомментировала новость о закрытии её телешоу

Paparazzi.ru вчера в 07:34
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
1,2K
Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
63
Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
12
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
3
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Игры

Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск

Трансляция начнется в 19:00 мск 25 июня на канале игры на Twitch.
CyberSport.ru 10:15
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
61
Космос

Crew Dragon вернется на Землю в августе

Корабль Crew Dragon компании SpaceX, доставивший на МКС двух астронавтов НАСА в мае, планирует вернуться на Землю в начале августа, передает РИА «Новости».
МИР 24 16:17
Шоу-бизнес

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета 14:16
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о своем общении с Ефремовым

Newstracker.ru 09:19
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Политика

В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17

Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
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Футбол

АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции

В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.
Sport24.ru 14:46
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Футбол

«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку

Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
3K
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
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Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
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