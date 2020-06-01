Энергетика

REGNUMREGNUMРоссийская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.
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Минфин сообщил о росте цены на нефть марки Urals на 70%

РБК14:46

Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 40,9%

Интерфакс14:27

Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель

Российская газета13:25

Цена нефти Urals за месяц выросла на 70%

Московский Комсомолец13:32

Цена нефти марки Urals выросла на 70%

ТК Звезда13:30

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных с 1990 года премий к сорту Brent

ТАСС14:36

Цена нефти Urals в мае выросла на 70% с уровня апреля

ПРАЙМ13:10
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Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
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Общество

Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса

На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Трюдо выступил против участия России в саммите G7

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
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NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:42
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
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Фигурное катание

Трусова рассказала о планах на прыжки

Газета.Ru 14:03
Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины

Vprognoze.ru вчера в 13:59
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В России бензин Аи-92 подорожал на три копейки

Москва, 1 июня 2020, 11:46 — REGNUM Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России увеличились на три копейки за период с 25 по 29 мая по сравнению с предыдущей неделей.
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Гаджеты

Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo

Компания Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo, работающие по протоколу aptX с кодеком Adaptive, достигая нового уровня качества потоковой передачи 24-бит/48 кГц.
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На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков

В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Гаджеты

В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10

Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru 09:53
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
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Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле

Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
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Спорт

Дубов проиграл Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в первом матче в рамках финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.
Интерфакс-Спорт 13:44
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В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
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Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Происшествия

В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации

Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Политика

Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи населению.
Lenta.ru 06:00
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