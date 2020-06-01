с чего всё началось

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

Здоровье В больнице под Воронежем произошла вспышка коронавируса Сегодня, 1 июня, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделал заявление по происшествию в Новоусманской районной больнице – здесь произошла вспышка инфекции. 56

Кино Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.

Авто Новый Toyota Hilux впервые появился на видео Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо. 1

Общество В Москве сохранят временные коронавирусные госпитали на год Временные госпитали, развернутые в Москве для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сохранятся минимум на год, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. 8

Экономика Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня.

Здоровье Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique) Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.

Происшествия На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.

Политика Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка Хозяин Белого дома объявил, что власти намерены мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы для восстановления порядка в стране и защиты прав законопослушных американцев. 2

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 17

Кино Эскизы малыша Йоды появились в сети Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны". 4

Здоровье Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 142

Финансы Курс евро опустился до 77 рублей Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 6 марта опустился до 77 рублей. 507

Политика На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах. 6

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 253

Общество Почасовая минималка в России Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц. 1

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 36

Футбол Футболисты и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными, сообщается на сайте "красно-белых".

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 550