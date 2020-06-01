Энергетика
REGNUMРоссийская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.
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Происшествия
7-летнюю девочку с обмороженными ногами нашли в Брянске
Деснянская правда 12:43
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:42
Общество
Детский омбудсмен предложила Путину провести реформу органов опеки
Москва, 1 июня 2020, 16:33 — REGNUM О необходимости проведения реформы органов опеки и попечительства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 июня в ходе своего доклада во время онлайн-встречи президента России с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».
REGNUM 09:33
Гаджеты
В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10
Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru 09:53
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке
Доктор Питер 11:15
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Общество
В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
В Испании за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.
Российская газета 14:47
Происшествия
В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.
Lenta.ru 14:41
Космос
Корабль Crew Dragon взлетел к МКС
Корабль Crew Dragon принадлежит компании SpaceX Илона Маска. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
Московский Комсомолец 30 мая в 15:31
Футбол
Боснийская телеведущая рассказала об отношениях с игроком ЦСКА
Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа - ивуарийским защитником московского ЦСКА.
Discover24 13:55
Футбол
«МЮ» намерен перехватить одного из центральных игроков «Сити»
Игрок может стать свободным агентов, если «Горожан» исключат из Лиги чемпионов на два года.
Все про Спорт ру 12:17
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Происшествия
СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.
ЗакC.Ру 13:30
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил восстановить плановую работу медучреждений в сфере оказания как первичной медицинской помощи, так и специализированной.
Газета.Ru 13:34
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
В Твиттер пользователь Ice Universe сообщил, что обычные обои могут укоротить жизнь телефона.
ToDay News Ufa вчера в 15:55
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com 14:52
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце.
Newia.ru 14:30
Общество
Минпросвещения планирует провести очные школьные выпускные
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве планируют провести выпускной для школьников в очном формате.
Газета.Ru 07:45
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36