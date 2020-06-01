По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

Общество Детский омбудсмен предложила Путину провести реформу органов опеки Москва, 1 июня 2020, 16:33 — REGNUM О необходимости проведения реформы органов опеки и попечительства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 июня в ходе своего доклада во время онлайн-встречи президента России с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». 111

Политика Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 13

Общество В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса В Испании за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

Происшествия В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.

Космос Корабль Crew Dragon взлетел к МКС Корабль Crew Dragon принадлежит компании SpaceX Илона Маска. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. 4,7K

Футбол Боснийская телеведущая рассказала об отношениях с игроком ЦСКА Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа - ивуарийским защитником московского ЦСКА.

Футбол «МЮ» намерен перехватить одного из центральных игроков «Сити» Игрок может стать свободным агентов, если «Горожан» исключат из Лиги чемпионов на два года.

Экономика Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8% Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 249

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.

Происшествия СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 756

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил восстановить плановую работу медучреждений в сфере оказания как первичной медицинской помощи, так и специализированной. 698

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце.

Общество Минпросвещения планирует провести очные школьные выпускные Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве планируют провести выпускной для школьников в очном формате. 24