Энергетика

REGNUMREGNUMРоссийская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.
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