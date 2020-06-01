Энергетика
REGNUMРоссийская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.
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Российская газета вчера в 23:57
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
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Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео
Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео».
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
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Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».
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В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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В США успешно стартовал пилотируемый корабль Crew Dragon
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Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
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Серия А опубликовала календарь возобновления сезона. Первый матчи после рестарта состоятся 20 июня.
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МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию
Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию.
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