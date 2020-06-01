Энергетика
REGNUMРоссийская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
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Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго
«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Футбол
«Ювентус» предлагает «Челси» Бернардески в обмен на Жоржиньо
Евро-футбол.ру 12:52
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В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов «Родительская слава»
Церемония награждения орденом "Родительская слава" обязательно состоится после снятия всех ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:13
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Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
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Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
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В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
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Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
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Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed
У XCeed 7 вариантов цветов кузова, в том числе новый желтый оттенок Quantum Yellow, который во всем семействе Ceed будет доступен только для этого купе-кроссовера.
Вести.Ru 10:41
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
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Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
Взгляд.ру 12:51
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
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Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.
РБК 15:39
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
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WomanHit.ru 07:04
Авто
В России ведут штраф за брошенные владельцами автомобили
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Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
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Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34
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Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45