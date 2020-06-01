Энергетика

REGNUMREGNUMРоссийская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.
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Нефть марки Urals за месяц подорожала на 70%

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Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

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Российская газета13:25
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Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
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Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
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Компания Microsoft озвучила реальные проблемы в последнем обновлении Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Власти США нарушают права репортеров и свою конституцию — МИД РФ

Нарушение законных прав репортеров, международного права и собственной конституции осуществляют власти США, позволяя действовать полицейским против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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