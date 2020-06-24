Энергетика

РБКРБКРоссийская нефть Urals за июнь резко подорожала

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости». Подорожание стоимости барреля нефти в абсолютном выражении составило $7,42 (до $45,06 за баррель).
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с чего всё началось

Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.
РИА Новости09:38

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Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

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ТАСС10:30

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Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

РИА Новости09:38
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
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Происшествия

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Экономика

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Технологии

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Microsoft сегодня представила на обозрение ещё один взгляд на то, как будет выглядеть переработанное меню «Пуск» в Windows 10 — и это, похоже, большой шаг вперёд.
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

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Ведомости 14:07
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Нурмагомедов оценил тренировку 53-летнего Тайсона

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В Москве завершился 15-минутный салют

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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка

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Автоспорт

В трансляциях Формулы 1 появится новая графика

В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
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Microsoft избавится от Skype для рабочего стола

Корпорация Microsoft объявила об объединении Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола.
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Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

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На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей

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