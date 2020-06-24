Энергетика
РБКРоссийская нефть Urals за июнь резко подорожала
Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости». Подорожание стоимости барреля нефти в абсолютном выражении составило $7,42 (до $45,06 за баррель).
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с чего всё началось
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.РИА Новости09:38
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