Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.

с чего всё началось

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости». Подорожание стоимости барреля нефти в абсолютном выражении составило $7,42 (до $45,06 за баррель).

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,5K

Футбол Ливерпуль — Кристал Пэлас 4:0 «Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Англиийской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.

Происшествия Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. 3

Происшествия В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 266

Политика США направят дополнительные войска в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны. 7

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании. 3

Технологии Mirosoft показала новое меню Пуск в Windows 10: «плавный дизайн» и лёгкость Microsoft сегодня представила на обозрение ещё один взгляд на то, как будет выглядеть переработанное меню «Пуск» в Windows 10 — и это, похоже, большой шаг вперёд.

Единоборства Нурмагомедов оценил тренировку 53-летнего Тайсона Чемпион в лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил тренировку бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу 53-летнего Майка Тайсона. 1

Автоспорт В трансляциях Формулы 1 появится новая графика В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.

Политика В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17 Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины. 285

Технологии Microsoft избавится от Skype для рабочего стола Корпорация Microsoft объявила об объединении Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,8K