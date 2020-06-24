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РБКРБК

Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости». Подорожание стоимости барреля нефти в абсолютном выражении составило $7,42 (до $45,06 за баррель).В источнике
С чего всё началось

Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.
РИА Новостивчера в 09:38
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Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

РБКвчера в 13:10

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

Российская газетавчера в 11:41

Российская нефть резко подорожала

Lenta.ruвчера в 12:36

Российская нефть Urals резко подорожала за июнь

Говорит Москвавчера в 12:54

Нефть Urals в июне продолжила торговаться с премией к Brent на фоне сделки ОПЕК+

ТАССвчера в 10:30

Российcкая нефть Urals в Европе подорожала до $46

Известиявчера в 09:46

Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 09:38
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Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
РБКвчера в 12:58
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Раскрыты сроки выхода режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Сандра Дьюи, исполнительный директор корпорации WarnerMedia Entertainment, в которую входит HBO Max, рассказала журналу Variety о выходе долгожданной режиссерской версии блокбастера «Лига справедливости».
Киноафиша Россиивчера в 05:47
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК17:06
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Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ruвчера в 14:45
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
RT на русском23 июня в 09:52
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Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Мальтиец потребовал возвращения автомобилей Lada в Европу

Следует упомянуть, что недавно немецкая компания Lada Deutschland – официальный дистрибьютор «АвтоВАЗа» в Европе – заявила, что последняя поставка новых российских авто была отправлена в ЕС в марте нынешнего года.
CarsWeek.ruвчера в 09:21
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Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ruвчера в 23:00
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Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русскомвчера в 16:54
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Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы

Бывший мэр Архангельска и бизнесмен Александр Донской опубликовал на своей странице в Instagram видео акции в центре Москвы, в рамках которой он развернул большой плакат с Гитлером и предложил прохожим сделать с ним что-нибудь.
Московский Комсомолецвчера в 08:50
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