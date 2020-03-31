Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.

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Здоровье Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.

Энергетика Экономист предрек США потерю статуса крупнейшего производителя нефти В ситуации с обвалом цен на нефть, испаряющимся спросом и резким снижением инвестиций США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти, пишет CNBC со ссылкой на мнения экспертов в сфере энергетики.

Общество Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс. Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.

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Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17 Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Единоборства В Росавиации рассказали, как Нурмагомедову вылететь на бой в США Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение.

Общество МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.

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