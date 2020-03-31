Коронавирус

СаминвесторСаминвесторРоссийская нефть подешевела до $13 за баррель

Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.
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Почему стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель?

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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

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В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
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