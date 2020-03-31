Коронавирус
СаминвесторРоссийская нефть подешевела до $13 за баррель
Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.
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Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
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Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Общество
Путин утвердил закон о наказаниях за фейки об эпидемиях
Для физических лиц максимальное наказание составит до 2 млн рублей либо будет назначено лишение свободы на срок до пяти лет.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.
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Экономист предрек США потерю статуса крупнейшего производителя нефти
В ситуации с обвалом цен на нефть, испаряющимся спросом и резким снижением инвестиций США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти, пишет CNBC со ссылкой на мнения экспертов в сфере энергетики.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек
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Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17
Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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В Росавиации рассказали, как Нурмагомедову вылететь на бой в США
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение.
Общество
Три вида пропусков для транспорта появится на Кубани во время карантина
Три вида пропусков для передвижения автотранспорта во время карантина появится в Краснодарском крае.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Игры
Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили
Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.