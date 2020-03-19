Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРоссийская нефть подешевела до $19

18 марта российская нефть марки Urals для Северо-Западной Европы подешевела на $ 5,25 до $ 18,64 за баррель. Таких низких цен на сырье из России не было с 2002 года, сообщило ценовое агентство Argus Media.
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Российская нефть подешевела до 19 долларов

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Российская газетавчера в 08:36

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Московский Комсомолецвчера в 08:09

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

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В Туле из бывшей гостницы сделают здание УФСИН. Речь идет о помещении по адресу: улица Мориса Тореза, 1.
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Роскомнадзор потребовал удалить фейки о коронавирусе из СМИ и соцсетей

Роскомнадзор потребовал удалить фейки о коронавирусе из СМИ и социальных сетей, ранее предупредив о наказании за распространение слухов о новом вирусе.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
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В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

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Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови

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