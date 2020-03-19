Энергетика
БИЗНЕС OnlineРоссийская нефть подешевела до $19
18 марта российская нефть марки Urals для Северо-Западной Европы подешевела на $ 5,25 до $ 18,64 за баррель. Таких низких цен на сырье из России не было с 2002 года, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Читать в источнике
Оценить229
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Комментарии
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 627 человек.
Наука
Найдена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
На границе Бельгии и Нидерландов, в карьере Ромонтбос, ученые обнаружили древнейшие окаменелости предков современных кур и уток.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams
За надежность, простоту и доступность The National Interest даже образно называет Т-90 автоматом Калашникова среди российских танков.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
В центре Тулы бывшая гостиница станет зданием УФСИН
В Туле из бывшей гостницы сделают здание УФСИН. Речь идет о помещении по адресу: улица Мориса Тореза, 1.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить фейки о коронавирусе из СМИ и соцсетей
Роскомнадзор потребовал удалить фейки о коронавирусе из СМИ и социальных сетей, ранее предупредив о наказании за распространение слухов о новом вирусе.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Транспорт
В Москве на 30% упало количество поездок на метро
На дорогах столицы стало меньше автомобилей — их среднесуточная численность упала на 5%, на 9% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 12% возросла средняя скорость движения транспорта по улицам Москвы.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова высказалась о скандале с Джиганом
Общество
Газпром предложил производить антисептик из газа
Газпром заявил о перспективе производства антисептиков из газа: изопропанол и этанол могут использоваться как базовые вещества для производства дезинфицирующих средств, сообщили в компании.
Технологии
Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Microsoft рассекретила новое меню «Пуск» для Windows 10.
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Наука
Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови
Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови.
Политика
NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису
Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
Общество
В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус
В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Футбол
Луценко: в России всё наладится, а в Европе ничего нормального не будет
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко сопоставил масштаб пандемии коронавируса в России и Европе.