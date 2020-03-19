Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРоссийская нефть подешевела до $19

18 марта российская нефть марки Urals для Северо-Западной Европы подешевела на $ 5,25 до $ 18,64 за баррель. Таких низких цен на сырье из России не было с 2002 года, сообщило ценовое агентство Argus Media.
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