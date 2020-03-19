Энергетика

Piter.tvPiter.tvРоссийская нефть подешевела до 19 долларов

Российская нефть подешевела до 19 долларов. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:36

Компании подстраивают новые проекты к новой реальности

Коммерсантъвчера в 13:20

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:12

Российская нефть подешевела до 19 долларов

РИА Новостивчера в 08:45

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Ведомостивчера в 16:06

Цена на российскую нефть рухнула до показателей 2002 года

Московский Комсомолецвчера в 08:09

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

Говорит Москвавчера в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:32, Ашберн

Комментарии

Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru 16:45
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия 20:50
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Происшествия

Пожар в кафе произошел в подмосковном Щелково

РЕН ТВ 19:13
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Зидана

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Газета.Ru 05:42
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия 20:20
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына

Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Летидор 08:21
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
РИА Новости 19:52
Экономика

ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США

Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.
Дождь 10:18
Кино

Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде

Игромания.ру 15:29
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая.
РБК 22:41
Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
REGNUM 16:26
Политика

ЦИК может увеличить срок досрочного голосования по Конституции

Досрочное голосование по поправке в Конституцию России может быть расширено с трех до семи дней, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 05:47
Футбол

УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Piter.tv 14:53
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 21:49
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:59
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс вчера в 15:06
Здоровье

Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News 03:55
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru 15:17
Футбол

Малком оценил вероятность выступления за сборную России

Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".
Vprognoze.ru 23:02
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Кино

Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс

IrkutskMedia вчера в 08:30
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru 22:47
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное