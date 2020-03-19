Российская нефть подешевела до 19 долларов. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель.

Общество Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов Минсельхоз и Минпромторг для лучшего обеспечения торговых организаций продовольственными товарами намерены сформировать пул поставщиков, сообщает РБК.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Экономика Правительство введет мораторий на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин дал Министерству экономического развития задание разработать законопроект о введении отсрочки на подачу заявления о несостоятельности организаций до первого апреля.

Общество Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ "Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.