Энергетика

Piter.tvPiter.tvРоссийская нефть подешевела до 19 долларов

Российская нефть подешевела до 19 долларов. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель.
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Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Ведомостивчера в 16:06

Компании подстраивают новые проекты к новой реальности

Коммерсантъвчера в 13:20

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

Говорит Москвавчера в 07:47

Российская нефть подешевела до 19 долларов

РИА Новостивчера в 08:45

Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:36

Цена на российскую нефть рухнула до показателей 2002 года

Московский Комсомолецвчера в 08:09

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:12
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Общество

Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов

Минсельхоз и Минпромторг для лучшего обеспечения торговых организаций продовольственными товарами намерены сформировать пул поставщиков, сообщает РБК.
Национальное Аграрное Агентство 01:51
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Музыка

Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Энергетика

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
РБК 00:24
Футбол

Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Спорт-Экспресс вчера в 20:03
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости вчера в 04:04
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском вчера в 13:17
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика

Правительство введет мораторий на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал Министерству экономического развития задание разработать законопроект о введении отсрочки на подачу заявления о несостоятельности организаций до первого апреля.
ФедералПресс 18 марта в 10:07
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor 18 марта в 14:13
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru вчера в 00:15
Происшествия

Замминистра МЧС Татарстана арестован по делу о мошенничестве

Российская газета вчера в 02:52
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 16:27
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Экономика

Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Ведомости вчера в 18:08
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv вчера в 14:57
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