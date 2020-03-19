Энергетика
Piter.tvРоссийская нефть подешевела до 19 долларов
Российская нефть подешевела до 19 долларов. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель.
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Общество
Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов
Минсельхоз и Минпромторг для лучшего обеспечения торговых организаций продовольственными товарами намерены сформировать пул поставщиков, сообщает РБК.
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Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Энергетика
Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
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Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
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В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал Министерству экономического развития задание разработать законопроект о введении отсрочки на подачу заявления о несостоятельности организаций до первого апреля.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
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Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
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В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 15%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
Политика
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Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Происшествия
Замминистра МЧС Татарстана арестован по делу о мошенничестве
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ
"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.