с чего всё началось

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Здоровье В России расшифровали геном коронавируса Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.

Общество Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Общество На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.

Политика Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.

Финансы Российская нацвалюта колеблется, но доллар уже превышал 81 рубль 18 марта на рынках случилась «черная среда»: нефтяные котировки рухнули до минимумов с 2002—2003 годов, а российская нацвалюта обновила антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.

Общество Три случая коронавируса выявлены в Туле Тула, 19 марта 2020, 15:28 — REGNUM Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены в Тульской области.

Экономика Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Общество МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).

Общество Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.

Общество Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.

Политика Коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО, заявил Столтенберг НАТО принимает меры для предотвращения распространения коронавируса, инфекция не повлияла на боеспособность альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).