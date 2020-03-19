Энергетика

РБКРБКРоссийская нефть подешевела до $19 за баррель

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года.
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Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило
 ценовое агентство Argus Media.
РБК07:25

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Российская нефть подешевела до 19 долларов

РИА Новости08:45

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

Говорит Москва07:47

Цена российской нефти Urals упала ниже $19

Коммерсантъ08:23

Цена на российскую нефть рухнула до показателей 2002 года

Московский Комсомолец08:09

Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

Российская газета08:36

Российская нефть подешевела до $19 за баррель

РБК07:25

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Ведомости05:48
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Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 04:27
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
Инфорос 09:13
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.
РИА Новости 07:17
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

Российская газета вчера в 09:36
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Политика

Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС

Российская Федерация расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза (ЕС).
Вечерняя Москва 10:43
Общество

На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».
News.ru 08:23
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Футбол

Сезон АПЛ не возобновится как минимум до 30 апреля

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о продлении сроков приостановки сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:30
Финансы

Российская нацвалюта колеблется, но доллар уже превышал 81 рубль

18 марта на рынках случилась «черная среда»: нефтяные котировки рухнули до минимумов с 2002—2003 годов, а российская нацвалюта обновила антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.
Росбалт 03:51
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Общество

Три случая коронавируса выявлены в Туле

Тула, 19 марта 2020, 15:28 — REGNUM Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены в Тульской области.
REGNUM 08:28
Происшествия

Туркмены решили победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли

В Турции выходцы из Туркмении попытались победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли.
Lenta.ru 10:00
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Здоровье

Петербург закупил около 2 млн защитных масок

Город закупил около 2 млн масок.
Город+ 09:13
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
РБК 10:53
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Политика

Коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО, заявил Столтенберг

НАТО принимает меры для предотвращения распространения коронавируса, инфекция не повлияла на боеспособность альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 07:41
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Энергетика

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин

Путина удивил рост цен на 92-й бензин на 10,44%, что в два раза выше инфляции. Президент напомнил, что стоимость нефти упала.
Говорит Москва 17 марта в 10:54
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Privet-Rostov.ru 10:39
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
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