с чего всё началось

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media со ссылкой на данные торгов.

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

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Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

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Авто В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet В республике и раньше занимались сборкой этой марки, завод «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске производил Chevrolet Aveo, Tracker и Captiva, но в 2018 году выпуск автомобилей закончился.

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Политика «СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Брянск оказался в лидерах по уровню самоизоляции По состоянию на 8 часов утра 31 марта Брянск оказался в лидерах среди остальных городов России.

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